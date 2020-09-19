Судьи Кубка России поставили Анне Щербаковой баллы, превышающие её личный рекорд

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова на первом этапе Кубка России в Сызрани получила от судей высший балл в карьере за короткую программу. Выступление подопечной Этери Тутберидзе оценили в 82,13 балла. Личный рекорд Щербаковой по системе ISU (на международных любительских соревнованиях) составляет 78,27 балла и был показан в финале Гран-при сезона-2019/2020.
Рекордсменкой мира в короткой программе является Алёна Косторная, которая на тех же соревнованиях минувшего сезона получила от судей за прокат короткой программы 85,45 балла.
Второе место в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани заняла Майя Хромых (69,28), замыкает тройку лучших Анна Фролова (68,19). Произвольную программу фигуристки исполнят в воскресенье, 20 сентября.
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