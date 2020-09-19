Воспитанник Плющенко выиграл короткую программу на первом этапе Кубка России в Сызрани

Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Артём Ковалёв захватил лидерство после короткой программы на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Второй результат перед произвольным прокатом у Макара Игнатова из Санкт Петербурга, третьим идёт воспитанник отделения «Конёк Чайковской» Роман Савосин.

Произвольную программу мужчины покажут в воскресенье, 20 сентября.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань

Мужчины. Короткая программа

1. Артём Ковалёв (Москва) – 84,87

2. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 81,82

3. Роман Савосин (Москва) – 76,68

4. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) – 64,68

5. Егор Мурашов (Москва) – 60,84

6. Максим Петров (Республика Татарстан) – 59,29

7. Максим Варакин (Москва) – 52,64