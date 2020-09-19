Воспитанник Плющенко выиграл короткую программу на первом этапе Кубка России в Сызрани
Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Артём Ковалёв захватил лидерство после короткой программы на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Второй результат перед произвольным прокатом у Макара Игнатова из Санкт Петербурга, третьим идёт воспитанник отделения «Конёк Чайковской» Роман Савосин.
Произвольную программу мужчины покажут в воскресенье, 20 сентября.
Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Мужчины. Короткая программа
1. Артём Ковалёв (Москва) – 84,87
2. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 81,82
3. Роман Савосин (Москва) – 76,68
4. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) – 64,68
5. Егор Мурашов (Москва) – 60,84
6. Максим Петров (Республика Татарстан) – 59,29
7. Максим Варакин (Москва) – 52,64
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