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Воспитанник Плющенко выиграл короткую программу на первом этапе Кубка России в Сызрани

Воспитанник Плющенко выиграл короткую программу на первом этапе Кубка России в Сызрани
Фигурное катание / Кубок России 0

Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Артём Ковалёв захватил лидерство после короткой программы на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Второй результат перед произвольным прокатом у Макара Игнатова из Санкт Петербурга, третьим идёт воспитанник отделения «Конёк Чайковской» Роман Савосин.

Произвольную программу мужчины покажут в воскресенье, 20 сентября.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Мужчины. Короткая программа

1. Артём Ковалёв (Москва) – 84,87
2. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 81,82
3. Роман Савосин (Москва) – 76,68
4. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) – 64,68
5. Егор Мурашов (Москва) – 60,84
6. Максим Петров (Республика Татарстан) – 59,29
7. Максим Варакин (Москва) – 52,64

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