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Щербакова упала с четверного флипа на тренировке произвольной программы Кубка России

Щербакова упала с четверного флипа на тренировке произвольной программы Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова завершила тренировку перед прокатом произвольной программы на первом этапе Кубка России в Сызрани. Единственный элемент ультра-си, который попыталась выполнить фигуристка, завершился падением — Анна оказалась на льду после неудачного выполнения четверного флипа. Остальные элементы были выполнены без серьёзных ошибок. Об этом сообщает Sport24.

Стоит отметить и замену музыкального сопровождения произвольной программы Щербаковой. Ранее вся программа сопровождалась саундтреками к фильму «Дом тёмных бабочек», теперь же в ней можно услышать инструментальную версию песни Secrets группы One Republic.

Ещё одна ученица Этери Тутберидзе, Майя Хромых, несколько раз пробовала исполнить четверной сальхов, но попытки завершались падением.

Напомним, по итогам короткой программы Щербакова получила от судей 82,13 балла, что позволило ей уверенно выйти в лидеры. Вторая, с отставанием более чем на 12 очков, — Хромых.

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