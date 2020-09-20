Ковалёв победил на первом этапе Кубка России в соревнованиях одиночников

Фигурист Артём Ковалев стал победителем первого этапа Кубка России, который проходит в Сызрани. В соревнованиях одиночников по сумме короткой и произвольной программ он получил от судей 229,39 балла.



Второе место занял Роман Савосин, третьим стал Макар Игнатов.



Кубок России. Первый этап. Сызрань.

Одиночное катание, мужчины. Итог



1. Артём Ковалёв — 229,39

2. Роман Савосин — 224,40

3. Макар Игнатов — 217,46.



Следующий этап Кубка России пройдет с 10 по 13 октября в Москве. С расписанием всех этапов Кубка России по фигурному катанию можно ознакомиться на «Чемпионате».

Сегодня, 20 сентября, в Сызрани определится победительница первого этапа Кубка России в женском одиночном катании. После проката короткой программы уверенное лидерство захватила Анна Щербакова.