Ковалёв победил на первом этапе Кубка России в соревнованиях одиночников

Фигурист Артём Ковалев стал победителем первого этапа Кубка России, который проходит в Сызрани. В соревнованиях одиночников по сумме короткой и произвольной программ он получил от судей 229,39 балла.
Второе место занял Роман Савосин, третьим стал Макар Игнатов.
Кубок России. Первый этап. Сызрань.
Одиночное катание, мужчины. Итог
1. Артём Ковалёв — 229,39
2. Роман Савосин — 224,40
3. Макар Игнатов — 217,46.
Следующий этап Кубка России пройдет с 10 по 13 октября в Москве. С расписанием всех этапов Кубка России по фигурному катанию можно ознакомиться на «Чемпионате».
Сегодня, 20 сентября, в Сызрани определится победительница первого этапа Кубка России в женском одиночном катании. После проката короткой программы уверенное лидерство захватила Анна Щербакова.
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