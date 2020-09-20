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Анна Щербакова выиграла первый этап Кубка России по фигурному катанию

Анна Щербакова выиграла первый этап Кубка России по фигурному катанию
Фигурное катание / Кубок России 0

Фигуристка Анна Щербакова стала победительницей первого этапа Кубка России, который проходит в Сызрани. В соревнованиях одиночниц по сумме короткой и произвольной программ подопечная Этери Тутберидзе получила от судей 246,4 балла.

Второе место заняла Анна Фролова, третьей стала Майя Хромых.

Кубок России. Первый этап. Сызрань.
Одиночное катание, женщины. Произвольная программа.

1. Анна Щербакова — 164,27 балла
2. Анна Фролова — 137,82
3. Майя Хромых — 123,34

Кубок России. Первый этап. Сызрань.
Одиночное катание, женщины. Итог

1. Анна Щербакова — 246,4
2. Анна Фролова — 206,1
3. Майя Хромых — 192,62

Следующий этап Кубка России пройдет с 10 по 13 октября в Москве. С расписанием всех этапов Кубка России по фигурному катанию можно ознакомиться на «Чемпионате».

Ранее определился победитель Кубка России в мужском одиночном катании — им стал подопечный Евгения Плющенко Артём Ковалёв.

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