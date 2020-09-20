Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу в парном катании на этапе КР в Сызрани
Юлия Артемьева и Михаил Назарычев из Пермского края захватили лидерство в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сызрани. Второй результат в короткой программе показали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов из Санкт-Петербурга, третьими стали представитель Краснодарского края Карина Акопова и Никита Рахманин.
Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 21 сентября.
Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Спортивные пары. Короткая программа
1. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Пермский край) – 69,92.
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 67,53.
3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край) – 65,67.
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