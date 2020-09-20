Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу в парном катании на этапе КР в Сызрани

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев из Пермского края захватили лидерство в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сызрани. Второй результат в короткой программе показали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов из Санкт-Петербурга, третьими стали представитель Краснодарского края Карина Акопова и Никита Рахманин.

Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 21 сентября.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань

Спортивные пары. Короткая программа

1. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Пермский край) – 69,92.

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 67,53.

3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край) – 65,67.