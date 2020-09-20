Министр спорта — о дисквалификации Сотсковой: вопрос в формировании культуры спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин выразил мнение, что дисквалификация российской фигуристки Марии Сотсковой стала следствием недостаточного формирования антидопинговой культуры у спортсменов.

РУСАДА дисквалифицировало Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки. Фигуристка не уведомила антидопинговую организацию о завершении карьеры и прошла тест, в котором было обнаружено запрещённое вещество. Объяснить его присутствие в организме Мария пыталась с помощью той самой справки. Также Сотскова нарушила правила доступности для тестирования.

«Здесь вопрос, наверное, не в персоналиях, а в формировании культуры наших спортсменов и тренеров и чувства ответственности. Я надеюсь, что это единичный случай и это не будет больше повторяться. Надо просто более внимательно и ответственно относиться к своим действиям и к системе, в которой ты работаешь.

Мы сейчас анализируем деятельность Центра спортивной подготовки сборных команд России и всех спортсменов — членов сборных. Для нас очень важно сформировать культуру нулевой терпимости к использованию допинга, сформировать ее с детского уровня во всех регионах страны. И, конечно, более ответственно подходить к взаимодействию с федерациями, со сборными, тренерами, медицинскими работниками.

Это не дело одного дня. Понадобится время, чтобы была сформирована не только административно-карательная система, но и образовательная", — приводит слова Матыцина ТАСС.