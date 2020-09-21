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«Поразила в самое сердце». Татьяна Тарасова — о победе Щербаковой на этапе Кубка России

«Поразила в самое сердце». Татьяна Тарасова — о победе Щербаковой на этапе Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на первом этапе Кубка России в Сызрани. Напомним, Щербакова выиграла этап, опередив Анну Фролову и Майю Хромых.

«На чемпионате России в Красноярске она исполняла три четверных прыжка в произвольной программе, в том числе и флип, чем нас поразила в самое сердце.

Сегодня она допустила некоторые помарки в программе, отчего она сама была шокирована. Флип, который был главным в программе, она сделала прекрасно!

Прокат был рабочий, приемлемый для начала сезона. Но на связь музыки и композиции в её программе я должна ещё раз-два посмотреть», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Следующий этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября в Москве.

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