Бестемьянова — о словах Баюл: без четверных сегодня нельзя
Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала слова чемпионки ОИ-1994 в женском одиночном катании Оксаны Баюл, которая заявила, что юным фигуристкам не стоит стараться исполнять четверные прыжки, поскольку это наносит вред их здоровью.
«Такие вещи я не читаю, несерьёзно отношусь к таким высказываниям. Не знаю, почему Баюл это говорит, на эту тему я с ней не разговаривала. Но спорт движется вперёд, без четвертных сегодня нельзя», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, ранее Оксана Баюл высказала мнение, что после падений с четверных прыжков в 14-15 лет в 35 лет фигуристкам понадобится «новый комплект бёдер».
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