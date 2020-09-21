Тренер академии Плющенко: с Трусовой в прыжках соревноваться нереально

Александр Волков, тренер академии Евгения Плющенко, высказал мнение, что с двукратной чемпионкой мира среди юниоров фигуристкой Александрой Трусовой невозможно на равных соревноваться в исполнении прыжков.

16-летняя Трусова владеет четырьмя видами четверных прыжков, Волков работал со спортсменкой до Этери Тутберидзе.

«Реально ли устроить соревнования по прыжкам с участием Трусовой внутри академии? Я об этом не думал никогда, если честно. Может быть, действительно будет шоу, но с Сашей в прыжках соревноваться, мне кажется, нереально, она такой человек, что с ней в этом соперничать бесполезно. Только если Нэйтан Чен», — приводит слова Волкова ТАСС.

Также Волков рассказал о взаимоотношениях Трусовой с Алёной Косторной, также в межсезонье перешедшей в академию от Этери Тутберидзе.

«У них прекрасные отношения — были раньше и есть сейчас. Честно говоря, не знаю, о чём они конкретно общаются в раздевалках, не знаю, подходит ли кто-то к Саше. Вот если к Артёму Ковалёву подходят, он подсказывает всегда ребятам, наверняка Саша делает то же самое. Все же нормальные люди, человеческий фактор никто не отменял, тем более если маленький ребёнок интересуется. Конечно, тренировки они иногда смотрят. Для них это большой опыт, им интересно смотреть на таких звёзд», — сказал Волков.