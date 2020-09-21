На Кубке России скандал. За Ленобласть выступала иностранка, федерация её не заявляла

По окончании выступления женщин на первом этапе Кубка России в Сызрани разгорелся скандал. Выяснилось, что на старт соревнований выходила спортсменка, которая не могла быть заявлена на национальный турнир. Речь о Виктории Ющенковой, которая в сезоне-2019/2020 выступала за Израиль на юниорском этапе Гран-при во Франции.

«В связи с нарушением правил прохождения комиссии по допуску к участию в 1 этапе Кубка России и выступлением в международных соревнованиях в сезоне-2019/2020 года за другую страну результат Ющенковой Виктории (Ленинградская область) аннулируется», — сообщается на сайте ФФККР.

Ющенкова не вмешалась в распределение мест на пьедестале, она стала последней, более 100 баллов уступив по сумме двух программ победившей Анне Щербаковой. Но не известно, кто подписал заявку спортсменки и кто её принял, зная о смене спортивного гражданства.

Федерация фигурного катания на коньках Ленинградской области заявку не подписывала, об этом сообщила вице-президент организации Людмила Асеева.

«Наша федерация ее не заявляла. Заявка была подписана не Федерацией фигурного катания Ленинградской области», — приводит слова Асеевой ТАСС.

Для Всеволожской спортшколы олимпийского резерва дисквалификация не стала сюрпризом, заявила руководитель школы «Юниор» Ирина Телепнева.

«В прошлом сезоне, несмотря на наши разъяснения, что спортсменка не сможет выступать за нашу страну, решив принять спортивное гражданство другой, фигуристка и её родители сделали так, как считали нужным. Поэтому произошедшее на Кубке России то, чего и следовало ожидать.

Юридически она имеет полное право учиться в нашей школе, но уже не выступать за нас, за наш регион — до выступления за Израиль она входила в состав команды Ленинградской области. Но заявку на этап Кубка России федерация Ленинградской области не подписывала — там прекрасно понимают, что на этот счёт есть чёткие правила.

Виктория много лет занималась у нас, у нас были большие переживания по этому поводу — у неё, когда она решила сменить гражданство, был спартакиадный возраст, но она не смогла туда поехать. А мы в свою очередь в связи с её решением лишились спортсмена. Странно, что после неучастия в Спартакиаде она была направлена на Кубок России", — сказала Телепнева.