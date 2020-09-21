Загитова и Турсынбаева сфотографировались на тренировке в «Хрустальном»

Серебряный призёр чемпионата мира — 2019 Элизабет Турсынбаева из Казахстана на своей странице в «Инстаграме» опубликовала совместную фотографию с победительницей ЧМ-2019 олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Отвечая на вопросы подписчиков в комментариях, Турсынбаева уточнила, что снимок был сделан на сегодняшней тренировке в «Хрустальном».

«Просто красивое фото вам в ленту», — подписала публикацию Турсынбаева.

Фото можно посмотреть на странице Элизабет Турсынбаевой в «Инстаграме».

Турсынбаева пропускала сезон-2019/2020 из-за травмы. Загитова последний раз выходила на лёд в соревнованиях в финале Гран-при в декабре 2019 года. Не выступила на контрольных прокатах сборной и не заявлена на этапы Кубка России, где проходит отбор на национальное первенство. Загитова поступила в вуз и стала ведущей телешоу «Ледниковый период». Однако тренировки Алина не прекращает.