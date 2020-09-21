Анна Щербакова: как же я скучала по выступлениям!

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова поблагодарила за поддержку на первом этапе Кубка России в Сызрани, где она заняла первое место.
«Как же я скучала по выступлениям, адреналину, поддержке зрителей! И как же круто снова погрузиться в эту атмосферу! Огромное спасибо моим тренерам – команде Этери Тутберидзе. А также спасибо Ольге Рябенко за прекрасные платья», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».
Щербакова выиграла первый этап Кубка России, на 40 баллов опередив ставшую второй Анну Фролову. Третье место заняла Майя Хромых. В произвольной программе Щербакова отменно исполнила флип в четыре оборота, но пообещала не останавливаться на одном четверном.
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