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Анна Щербакова: как же я скучала по выступлениям!

Анна Щербакова: как же я скучала по выступлениям!
Фигурное катание / Кубок России 0

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова поблагодарила за поддержку на первом этапе Кубка России в Сызрани, где она заняла первое место.

«Как же я скучала по выступлениям, адреналину, поддержке зрителей! И как же круто снова погрузиться в эту атмосферу! Огромное спасибо моим тренерам – команде Этери Тутберидзе. А также спасибо Ольге Рябенко за прекрасные платья», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

Щербакова выиграла первый этап Кубка России, на 40 баллов опередив ставшую второй Анну Фролову. Третье место заняла Майя Хромых. В произвольной программе Щербакова отменно исполнила флип в четыре оборота, но пообещала не останавливаться на одном четверном.

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