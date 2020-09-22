Татьяна Волосожар: знали, что у меня на ноге татуировка в виде трёх звёздочек?

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о своём отношении к татуировкам.

«Я тут задумалась, что я буду делать, если Анжелика лет через 10-12 захочет покрасить волосы в какой-нибудь зелёный/синий/розовый цвет и сделать татуировку? И поняла, что я абсолютно ок отреагирую.

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В конце концов, я сама свою татуировку сделала в США втайне от мамы, просто за компанию с друзьями. Вы, кстати, знали, что у меня на ноге татуировка в виде трёх звёздочек?

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Как же я боялась показать её маме, вообще не знала, как она к этому отнесётся, но её реакция меня просто убила: «Ой, как классно», — сказала мама. — «Я тоже хочу!» «Что???? Мама, ты ли это???!» — эта мысль буквально пульсировала в моей голове в тот момент. Но я была рада!

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Конечно, если Лика вдруг захочет забить целый рукав или сделать татуировку на лице — это мне будет трудно принять. Сделаю всё, чтобы уговорить её подождать до 21 года, а там уже она пусть решает окончательно.

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Вообще я к татуировкам нормально отношусь, особенно к тем, в которые вложен какой-то смысл, или тем, что отражают образ жизни человека. Маленькие татуировочки в качестве украшения мне тоже ок. Главное, чтобы на человеке они смотрелись гармонично.

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Многие говорят: задумайтесь, как ужасно татуировки будут выглядеть в старости! Но я считаю, всё от человека зависит: есть такие стильные и спортивные пожилые люди, что на них это смотрится прекрасно. Особенно, если татуировка сделана качественно. А если татуировка плохая, то возраст ей, конечно, не поможет», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».