Стала известна дата показа первого выпуска «Ледникового периода» с Загитовой и Ягудиным

Первый выпуск очередного сезона телешоу «Ледниковый период» покажут на Первом канале 3 октября, начало трансляции — в 17:20 мск. Об этом сообщается в «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой, которая является ведущей телешоу вместе с олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным.
В новом сезоне «Ледникового периода» выступят следующие пары: Ольга Бузова/Дмитрий Соловьёв, Регина Тодоренко/Роман Костомаров, Елена Ильиных/Влад Топалов, Надежда Михалкова/Максим Маринин, Ирина Пегова/Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко/Владимир Маркони, Мария Луговая/Повилас Ванагас, Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко, Ольга Кузьмина/Александр Энберт, Татьяна Волосожар/Евгений Пронин, Екатерина Боброва/Влад Соколовский, Ольга Паутова/Максим Шабалин, Оксана Домнина/Вольфганг Черни, Мария Петрова/Дмитрий Сычёв.
В первом выпуске в жюри будут находиться Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Алексей Мишин и Сергей Лазарев.
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