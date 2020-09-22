Плющенко показал видео, как он убеждает терпеть семилетнего сына. Тот пожаловался на боль

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он эмоционально убеждает семилетнего сына Сашу терпеть, даже если что-то болит на тренировке.
«Ну хорошо, и что делать придётся? А терпеть надо!» — сказал Плющенко-старший в видео.
«Не болело, а в прыжке заболело», — пожаловался сын.
«Терпеть надо. Сань, терпеть», — ответил Евгений.
«Мужской разговор с Александром! В большом спорте только так… Или можно просто заниматься физкультурой!» — подписал он видео.
37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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