Плющенко показал видео, как он убеждает терпеть семилетнего сына. Тот пожаловался на боль

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он эмоционально убеждает семилетнего сына Сашу терпеть, даже если что-то болит на тренировке.

«Ну хорошо, и что делать придётся? А терпеть надо!» — сказал Плющенко-старший в видео.

«Не болело, а в прыжке заболело», — пожаловался сын.

«Терпеть надо. Сань, терпеть», — ответил Евгений.

«Мужской разговор с Александром! В большом спорте только так… Или можно просто заниматься физкультурой!» — подписал он видео.

37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.