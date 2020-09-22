Евгений Плющенко: за полтора года из академии я уволил 17 тренеров

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что за полтора года ему по различным причинам пришлось уволить из своей академии «Ангелы Плющенко» 17 тренеров.

«За полтора года из академии я уволил 17 тренеров: кто-то пришёл зарабатывать денег, не желая показывать результат, кто-то пришёл посидеть на лавке и подождать окончания тренировки. Меня это полностью не устраивает.

Или были тренеры, которые пропускали тренировки. У меня работают и будут работать молодые специалисты. Мы сотрудничаем с федерацией фигурного катания», — рассказал Плющенко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Плющенко показал видео, как он убеждает терпеть семилетнего сына Сашу, который пожаловался на боль.