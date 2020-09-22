21-летняя фигуристка Елена Радионова объявила о завершении карьеры

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова на своей странице в «Инстаграме» объявила о завершении карьеры.
«Сейчас я наконец готова сказать то, что так долго не решалась. Возможно, для кого-то это будет не новость, но всё-таки хочу сказать об этом официально!
Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни.
Хочу выразить огромную благодарность моим болельщикам и людям, которые меня поддерживали. Также сказать спасибо моим тренерам, хореографам и людям, которые со мной работали! Спасибо за то, что сделали меня! Без вас я бы не добилась таких результатов! Спасибо моим родителям, которые поддерживали и верили в меня!
Всем-всем огромнейшее спасибо!
Фигурное катание навсегда останется в моём сердце. Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт. Я скучаю по всей нашей большой фигурно-катательной семье! Это было нереально крутое время, которое я буду вспоминать только с любовью и трепетом.
Наконец пришло время идти дальше, покорять новые высоты, которые будут не менее интересны! Обещаю не отдаляться от фигурного катания. Теперь я буду представать в новых для меня амплуа. Я очень хочу поделиться своим богатым опытом с молодым поколением.
Я открываю для себя новую главу жизни, которая будет не менее увлекательной и интересной. Я вас очень люблю. Ваша Елена Радионова", — написала она.
21-летняя Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании — 2013 и 2014 годов, серебряный призёр чемпионата России 2013 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата России 2014 года, чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов.
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