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Плющенко: дети-аутисты и малоимущие катаются бесплатно в моей школе

Плющенко: дети-аутисты и малоимущие катаются бесплатно в моей школе
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, кому разрешает бесплатно заниматься в академии «Ангелы Плющенко».

«Многодетные семьи в моей школе катаются бесплатно, малоимущие тоже. Дети-аутисты и суперталантливые дети также катаются бесплатно. А так абонемент стоит 60 тыс. рублей в месяц», — рассказал Плющенко в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что считает себя достаточно жёстким тренером.

«С ребятами стараюсь больше шутить, но это в межсезонье. А в самом сезоне больше настроя и концентрации.

Я достаточно жёсткий тренер, но постоянно не ору, не бью детей. Есть школы, которые прикладывают и чехлы по мягким местам детям. Я считаю, что это не нужно. Можно говорить со спортсменом. Да, где-то надо прикрикнуть. На ранних тренировках приходится взбодрить детей», — сказал он.

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