Траньков: к сожалению, этап взросления Радионовой не попал на Олимпийские игры

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал решение 21-летней фигуристки Елены Радионовой завершить карьеру. Спортсменка объявила об этом сегодня, 22 сентября.

«Я это знал два года назад. Это не сюрприз. Очень скептически отношусь к нужности объявления о завершении карьеры. Понимаю, что это надо федерации фигурного катания. Каждый решает сам, объявлять или нет. Я, например, этого не делал.

Были ли шансы добиться чего-то сейчас? Нет, Лена в своё время была очень яркой спортсменкой. К сожалению, её этап взросления не попал на Олимпийские игры. Всего, что могла, Радионова не сказала», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.