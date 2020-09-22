Авербух отреагировал на завершение карьеры Радионовой

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал решение 21-летней фигуристки Елены Радионовой завершить карьеру. Спортсменка объявила об этом сегодня, 22 сентября.

«Лена Радионова — очень хорошая фигуристка, которая радовала нас в своё время. У неё очень красивое женское одиночное катание.

Лена блестяще смотрится в ледовых шоу. Хочется, чтобы она нашла себя в жизни. Это очень талантливый, одухотворённый и одарённый человек. У меня от работы с Леной остались только светлые воспоминания. Желаю ей всего самого хорошего», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

21-летняя Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании — 2013 и 2014 годов, серебряный призёр чемпионата России 2013 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата России 2014 года, чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов.