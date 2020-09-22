Угожаев выиграл первый этап Кубка России в соревнованиях юниоров

Российский фигурист Николай Угожаев одержал победу на первом этапе Кубка России в Сызрани в соревнованиях юниоров. Вторую строчку занял Александр Голубев, а третьим стал Иван Попов.

Второй этап Кубка России пройдет в Москве с 10 по 13 октября.

Кубок России, 1-й этап. Сызрань. Юниоры

1. Николай Угожаев – 227,94

2. Александр Голубев – 220,87

3. Иван Попов – 219,54

4. Фёдор Зонов – 208,01

5. Семён Соловьёв – 196,75

6. Всеволод Князев – 193,45

7. Эдуард Карартынян – 191,52

8. Кирилл Андрусик – 181,89

9. Георгий Шестернёв – 179,73

10. Дамир Черипка – 156,33

11. Никита Сенцов – 154,86

12. Василий Смирнов – 150,41

13. Олег Мориц – 149,87

14. Феликс Алиев – 143,77

15. Виктор Белицкий – 125,47

16. Артём Пазюк – 89,34.