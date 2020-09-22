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Угожаев выиграл первый этап Кубка России в соревнованиях юниоров

Угожаев выиграл первый этап Кубка России в соревнованиях юниоров
Фигурное катание / Кубок России 0

Российский фигурист Николай Угожаев одержал победу на первом этапе Кубка России в Сызрани в соревнованиях юниоров. Вторую строчку занял Александр Голубев, а третьим стал Иван Попов.

Второй этап Кубка России пройдет в Москве с 10 по 13 октября.

Кубок России, 1-й этап. Сызрань. Юниоры

1. Николай Угожаев – 227,94
2. Александр Голубев – 220,87
3. Иван Попов – 219,54
4. Фёдор Зонов – 208,01
5. Семён Соловьёв – 196,75
6. Всеволод Князев – 193,45
7. Эдуард Карартынян – 191,52
8. Кирилл Андрусик – 181,89
9. Георгий Шестернёв – 179,73
10. Дамир Черипка – 156,33
11. Никита Сенцов – 154,86
12. Василий Смирнов – 150,41
13. Олег Мориц – 149,87
14. Феликс Алиев – 143,77
15. Виктор Белицкий – 125,47
16. Артём Пазюк – 89,34.

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