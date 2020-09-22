Алина Загитова: кажется, я справляюсь с ролью ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова оценила свою работу в качестве ведущей телешоу «Ледниковый период». Напомним, Загитова ведёт передачу вместе с олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным.

«Я рада участвовать в таком грандиозном проекте, как «Ледниковый период». Для меня большая честь, что меня позвали ведущей. Это интересный новый опыт для меня.

Большое спасибо Илье Авербуху (продюсеру проекта. — Прим. «Чемпионата»), что доверил мне такую роль. Мне кажется, я с ней справляюсь», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Ранее стало известно, когда по ТВ покажут первый выпуск нового сезона телепередачи «Ледниковый период».