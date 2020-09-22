Евгений Плющенко рассказал, за что может выгнать ученика с тренировки

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как наказывает учеников за проступки, совершённые на тренировках его академии.



«За что могу выгнать? За лень, невыполнение моих требований, нежелание исправлять технические ошибки. Выгонять, кстати, необязательно. Достаточно бывает посадить ребёнка на лавку, чтобы он смотрел, как катаются другие. А если ещё начать хвалить этих других… За «бабочки» выгоняю, то есть когда фигурист вроде идёт на прыжок, а на самом деле уже решил для себя его не прыгать», — цитирует Плющенко «RT на русском».

Также Евгений признался, что за полтора года существования академии «Ангелы Плющенко» он уволил 17 тренеров.

Ранее Плющенко показал видео, как он убеждает терпеть семилетнего сына Сашу, который пожаловался на боль.