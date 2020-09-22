Боброва: мою маму называли «не мать, а ехидна». Видимо, это передаётся по наследству
Российская фигуристка Екатерина Боброва выложила новое видео — спортсменка занимается воспитанием: заставляет маленького сына убирать за собой.
«Многие скажут, что постановочно… Когда была маленькая, многие — в шутку, конечно (хотя в каждой шутке...) — называли мою маму „не мать, а ехидна“. И, видимо, это передаётся по женской линии. Но знаете, считаю, из меня вышел неплохой человек. P.S.: чтобы сразу развеять ваши страхи и сомнения, добавлю, что, конечно, это всё происходит в игровой форме», — подписала видео спортсменка.
Видео доступно на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
- 22 сентября 2020
-
22:39
-
21:48
-
21:33
-
17:31
-
16:38
-
16:32
-
16:27
-
16:13
-
16:07
-
15:44
-
15:36
-
15:06
-
14:58
-
14:28
-
14:06
-
14:00
-
13:50
-
13:21
-
12:30
-
12:26
-
09:20
-
00:31
- 21 сентября 2020
-
23:29
-
22:18
-
21:50
-
21:36
-
19:55
-
19:21
-
17:57
-
17:20
-
16:31
-
16:03
-
15:44
-
13:10
-
12:32
Партнерский контент