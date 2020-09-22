Боброва: мою маму называли «не мать, а ехидна». Видимо, это передаётся по наследству

Российская фигуристка Екатерина Боброва выложила новое видео — спортсменка занимается воспитанием: заставляет маленького сына убирать за собой.



«Многие скажут, что постановочно… Когда была маленькая, многие — в шутку, конечно (хотя в каждой шутке...) — называли мою маму „не мать, а ехидна“. И, видимо, это передаётся по женской линии. Но знаете, считаю, из меня вышел неплохой человек. P.S.: чтобы сразу развеять ваши страхи и сомнения, добавлю, что, конечно, это всё происходит в игровой форме», — подписала видео спортсменка.

Видео доступно на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».