Рудковская отреагировала на публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала публикацию своей переписки с фигуристкой Алиной Загитовой. Ранее команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала переписку, из которой следует, что Рудковская предлагала Загитовой перейти к Плющенко. При этом ранее сам Плющенко утверждал, что не переманивает спортсменок.

«Мы с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываемся. Алина, например, задавала вопросы и просила дать советы по японским оздоровительным методикам, которые я рекламирую. Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ей завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном.

Но сообщения вырваны из общего контекста. Я не вижу там слов «тренироваться» и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону. В прошлом году Алина со мной общалась на тему перехода и возможного участия в наших шоу, но решила остаться там, откуда хотела уйти. Мы это не афишировали. Тогда она была несовершеннолетняя. Сейчас мне передали информацию, что Алина узнает, какая атмосфера у нас в академии. Возможно, ей было бы интересно с нами посотрудничать в каких-то наших шоу не только в России, но и за рубежом. А нам — с ней. Я написала: если мы нужны, мы открыты.

Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя. С недавних пор ведущая на телевидении. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие вопросы? Жизнь только на фигурном катании не заканчивается, по крайней мере у меня», — цитирует Рудковскую «Спорт-экспресс».