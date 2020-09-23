«Её смех можно слушать бесконечно!» Подписчики оценили новое зажигательное видео Загитовой

В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой появилось видео, в котором показано, как спортсменка, пребывающая в хорошем настроении, слушает музыку, демонстрируя зажигательные движения, и заливисто смеётся.

Подписчикам спортсменки очень понравился видеоролик. Вот какие комментарии они оставили.

«Озорная, весёлая и такая счастливая! Её смех можно слушать бесконечно».

«Такая клёвая Алина! Остановите меня, пересматриваю 1500 раз уже».

«Алина спасла сегодняшний день, хотя нет. Она спасла осень этим «сториз»! Счастье видеть её счастливой».

«Какая же Алина тёплая, своя. Лекарство от плохого настроения».

«Если бы она знала, как мы ждём каждый день её истории и посты, она бы их каждый день выкладывала. Красотка!»