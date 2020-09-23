Плющенко признался, что его расстроил бы уход Косторной и Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что расстроился бы, если бы Алёна Косторная и Александра Трусова приняли решение покинуть его академию «Ангелы Плющенко». Напомним, в межсезонье-2020 Косторная и Трусова перешли к Плющенко от тренера Этери Тутберидзе.
«Расстроит, конечно, потому что очень много времени потрачено, очень много выполнено работы, вложено энергии. Но, знаете, я это переживу.
Мы как раз недавно обсуждали эту тему дома с женой, и я сказал: «Ян, главное, что мы с тобой уже 11 лет как женаты и продолжаем быть вместе». Всё остальное – это такая ерунда», — приводит его слова «RT на русском».
Ранее Плющенко поделился подробностями ухода Трусовой и Косторной от Тутберидзе.
Плющенко рассказал подробности ухода Трусовой и Косторной от Тутберидзе
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