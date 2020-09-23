Ирина Роднина отреагировала на публикацию переписки Рудковской с Загитовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала публикацию переписки музыкального продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, с фигуристкой Алиной Загитовой.

Напомним, команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала переписку, из которой следует, что Рудковская предлагала Загитовой перейти к Плющенко. При этом ранее сам Евгений утверждал, что не переманивает спортсменок.

«Для меня фигурное катание — это не скандалы, а работа тренеров и выступления спортсменов. Всё остальное меня мало интересует», — приводит слова Родниной издание «РБК-Спорт».

Ранее Плющенко в резкой форме отреагировал на публикацию переписки.