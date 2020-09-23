Плющенко оценил шансы Медведевой на медали чемпионата мира и Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что думает по поводу шансов двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой вернуться на победный путь. Ранее стало известно, что Медведева, которая с мая 2018 года занималась у канадского специалиста Брайана Орсера, вернулась к тренеру Этери Тутберидзе.
«Чтобы продолжать завоёвывать призовые места на чемпионатах мира и Олимпийских играх, Медведевой обязательно нужен четверной прыжок. Из того, что я видел на прокатах, Женя не очень хорошо подготовлена к выполнению этой задачи.
Возможно, что-то она наверстает, жизнь покажет! Медведева – боец и точно просто так не сдастся. Так что могу только пожелать ей плодотворной работы с новым, а точнее старым тренерским штабом, с которым она стала чемпионкой», — цитирует Плющенко «RT на русском».
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