Тутберидзе отказалась комментировать раскрытие переписки Рудковской с Загитовой

Тренер Этери Тутберидзе отказалась давать комментарии на тему очередного скандала с «переманиванием» фигуристок.

Накануне в «сториз» страницы команды Тутберидзе в «Инстаграме» появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с Алиной Загитовой.

«Сториз» была опубликована в ответ на слова Плющенко о том, что он никого не переманивает. Ранее в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Загитова в обнародованной переписке ответила отказом.

Журналистов, пытавшихся получить комментарий Тутберидзе, не пустили даже на территорию «Хрустального».

«Она ответила вам отказом, не снимайте, пожалуйста. Этери Георгиевна попросила, чтобы её не снимали», — приводит слова представителя «Самбо-70» телеканал «Звезда».