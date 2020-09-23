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Тутберидзе отказалась комментировать раскрытие переписки Рудковской с Загитовой

Тутберидзе отказалась комментировать раскрытие переписки Рудковской с Загитовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Тренер Этери Тутберидзе отказалась давать комментарии на тему очередного скандала с «переманиванием» фигуристок.

Накануне в «сториз» страницы команды Тутберидзе в «Инстаграме» появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с Алиной Загитовой.

«Сториз» была опубликована в ответ на слова Плющенко о том, что он никого не переманивает. Ранее в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Загитова в обнародованной переписке ответила отказом.

Журналистов, пытавшихся получить комментарий Тутберидзе, не пустили даже на территорию «Хрустального».

«Она ответила вам отказом, не снимайте, пожалуйста. Этери Георгиевна попросила, чтобы её не снимали», — приводит слова представителя «Самбо-70» телеканал «Звезда».

Опубликована переписка Рудковской с Загитовой, Алине предлагали перейти к Плющенко
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