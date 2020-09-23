Костомаров — о переписке Рудковской с Загитовой: они уже переманили всех, кого хотели

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказал мнение по поводу очередного скандала с «переманиванием» фигуристок между группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Это всё журналистские «раздувалки». Мне это неинтересно. Придумывают это, чтобы было о чём поговорить. Они уже переманили всех, кого хотели переманить.

Соревнования начнутся когда — чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры, вот там всё покажется. Сейчас какая-то мышиная возня происходит», — приводит слова Костомарова телеканал «Звезда».

Накануне в «сториз» страницы команды Тутберидзе в «Инстаграме» появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Плющенко, с Алиной Загитовой. «Сториз» была опубликована в ответ на слова Плющенко о том, что он никого не переманивает. Ранее в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Загитова в обнародованной переписке ответила отказом.