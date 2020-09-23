Евгений Плющенко ответил директору «Самбо-70» цитатой из фильма «Жмурки»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова генерального директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева, назвавшего руководителя академии «Ангелы Плющенко» бездельником.

«Директору штаба от «бездельника», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

В опубликованном видео Плющенко голосом Никиты Михалкова произносит фразу из фильма «Жмурки»: «Ну, если ты видишь, что ситуация накаляется, то переведи стрелку на другой день».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

«Плющенко — бездельник, ему должно быть стыдно. А мы перешли в наступление», — сказал Лайшев, комментируя опубликованную командой Этери Тутберидзе переписку супруги Плющенко, продюсера Яны Рудковской, с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Рудковская предлагала Загитовой перейти к Плющенко. При этом ранее сам Евгений утверждал, что не переманивает спортсменок.