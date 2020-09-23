Глава ФФККР Горшков отреагировал на скандал между группами Плющенко и Тутберидзе

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на очередной скандал с «переманиванием» фигуристок между группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Накануне в «сториз» страницы команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме» появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с Алиной Загитовой. «Сториз» была опубликована в ответ на слова Плющенко о том, что он никого не переманивает. Ранее в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Загитова в обнародованной переписке ответила отказом.

«Очень сожалею, что такое стало происходить в нашем виде спорта. Это никому не идёт на пользу. Стоит ли федерации собрать круглый стол с участниками конфликта? Идею нужно обсудить, подумать, насколько это будет эффективно», — приводит слова Горшкова РИА «Новости».