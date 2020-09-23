«Стрела в самое сердце». Подписчики оценили новые фотографии Алина Загитовой в соцсети

Победительница Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Несмотря на сумерки, Алина позирует в очках. На одном из фото она имитирует выстрел в сторону объектива.

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Подписчики восторженно оценили новые фотографии спортсменки.

g.annaaagannaaa: Мне безумно нравится, что с августа посты стали не только рекламными, но и просто красивые и атмосферные фото.

my_zagi_star: Алинка, нет слов. Пожарище! Какая ты клёвая!

my_peppi: Волшебные фото! Необыкновенная Алина!

oreo_plt_and: Аааааа, какая ты красивая, Алина! Лапусятина наша! Стрела в самое сердце.



zagibot_star: Алина, почему так красиво, у меня аж глаза болят.



lnv_007: Фотосессия отдаёт Лапой Крофт. Алина, у тебя прекрасный вкус.

zagi_trusova_team: Алиночка, ты невероятная. Фото огонь, ну а ты – бомба!