«Стрела в самое сердце». Подписчики оценили новые фотографии Алина Загитовой в соцсети

Победительница Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Несмотря на сумерки, Алина позирует в очках. На одном из фото она имитирует выстрел в сторону объектива.
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
Подписчики восторженно оценили новые фотографии спортсменки.
g.annaaagannaaa: Мне безумно нравится, что с августа посты стали не только рекламными, но и просто красивые и атмосферные фото.
my_zagi_star: Алинка, нет слов. Пожарище! Какая ты клёвая!
my_peppi: Волшебные фото! Необыкновенная Алина!
oreo_plt_and: Аааааа, какая ты красивая, Алина! Лапусятина наша! Стрела в самое сердце.
zagibot_star: Алина, почему так красиво, у меня аж глаза болят.
lnv_007: Фотосессия отдаёт Лапой Крофт. Алина, у тебя прекрасный вкус.
zagi_trusova_team: Алиночка, ты невероятная. Фото огонь, ну а ты – бомба!
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