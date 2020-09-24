Первый канал отказался транслировать этап Кубка России в Сызрани из-за снятия Медведевой

Стало известно, почему Первый канал не показал в телеэфире первый этап Кубка России, который в минувшие выходные прошёл в Сызрани. Причина — снятие двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой из-за травмы.

На сайте Первого канала были показаны все соревнования. Изначально планировалось, что выступления одиночниц, которые прошли 19 и 20 сентября, покажут и по ТВ, но после снятия Медведевой в программу внесли коррективы.

«Для трансляции именно на ТВ понадобился бы специальный «концертный» свет. Это несколько тонн металлических ферм со световой аппаратурой.

Мы готовы были установить всё оборудование для телетрансляции, однако Первый канал в итоге ограничился интернет-вещанием из Сызрани», — приводятся слова начальника ЛДС «Роснефть Арена» Михаила Малкина на сайте ООО «КТВ-Луч».