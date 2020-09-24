Источник: Загитова могла перейти к Плющенко ещё в 2019-м, Тутберидзе отговорила

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова могла перейти в академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко после неудачного выступления в финале Гран-при в 2019 году, отмечается в материале на сайте издания «Спорт Бизнес Online».
Издание утверждает, что впервые Плющенко контактировал с Загитовой осенью во время гастролей c Алиной. Тогда она подошла к Евгению за советами по изучению четверных прыжков, после чего Плющенко предложил фигуристке сменить обстановку и попробовать тренироваться у него в академии. Загитова не ответила тогда на предложение отказом, а сказала только, что возьмёт паузу, чтобы всё обдумать. Более того, в определённый момент шансы на переход были крайне высоки.
Также сообщается, что ближе всего к этому Загитова была после провала в финале Гран-при, когда она заняла последнее место, а из-за небольшой травмы не смогла даже выйти на показательные выступления. Тогда перед приостановкой карьеры фигуристка уже серьёзно рассматривала возможность перехода в академию «Ангелы Плющенко». Тогда Загитову удалось отговорить менять тренера в последний момент – пришлось подключиться Этери Тутберидзе.
И даже после отказа тренироваться в академии Загитова продолжала общаться с Плющенко. Один из последних их контактов был в марте 2020 года. Скорее всего, Евгений предложил Алине выступить в качестве участника в одном из его коммерческих ледовых проектов.
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