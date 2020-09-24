Роднина — о Тутберидзе, от которой ушли Трусова и Косторная: ей надо задавать вопрос себе

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, президент федерации фигурного катания на коньках Московской области Ирина Роднина дала совет тренеру Этери Тутберидзе. Напомним, в межсезонье-2020 от Тутберидзе в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко перешли сразу две топовые фигуристки: Александра Трусова и Алёна Косторная.

Роднину спросили, действительно ли нет проблемы, когда от ведущего тренера страны в сжатые сроки уходят сразу две высококлассные фигуристки.

«Значит, ей надо задавать вопрос себе. Меня так тренер учил: если у тебя ошибка, ищи её в себе, а уже потом в тех, кто на неё влияет», — приводит слова Родниной «Р-Спорт».

Её спросили, обсуждалось ли на конференции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) положение о переходах фигуристов.

«Для переходов из школы в школу у нас есть трансферное окно. С другой стороны, в какой группе я тренируюсь, никакого значения не имеет. Раздута мышка в слона на месте, где вообще нет проблемы», — ответила она.