Екатерина Боброва — Владу Соколовскому: рада, что ты появился в моей судьбе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Екатерина Боброва поздравила с днём рождения певца Влада Соколовского, которому сегодня, 24 сентября, исполнилось 29 лет. Напомним, Боброва и Соколовский являются партнёрами по телешоу «Ледниковый период».

«Сегодня у моего партнёра по проекту «Ледниковый период» день рождения! И я от всей души хочу поздравить тебя, Влад, с праздником! Желаю оставаться таким же искренним, позитивным и разносторонним человеком!

Также продолжать испытывать свои возможности и выходить победителем из любой ситуации! И самое главное: сколько бы проектов у тебя ни было, всё всегда успевать делать на 100%! Бесконечного вдохновения и, конечно, здоровья тебе и всем твоим близким.

Я рада, что ты появился в моей судьбе», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Соколовским.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.