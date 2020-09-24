Семилетний сын Плющенко обратился к Путину

Семилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, обратился к президенту России Владимиру Путину, попросив его принять закон, который запрещает средствам массовой информации публиковать материалы о детях без согласия родителей.

Напомним, ранее Плющенко-младший оказался втянут в скандал: в издании Starhit появилась новость о том, что у него подозревают психическое расстройство. Яна Рудковская, супруга Евгения и мать Саши, пригрозила судебным разбирательством.

«Я хотел обратиться к моему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу Starhit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей», — сказал Плющенко-младший в обращении, опубликованном в YouTube-канале Super.