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«Куплю себе много оружия, машины и дом». Сын Плющенко рассказал о планах на будущее

«Куплю себе много оружия, машины и дом». Сын Плющенко рассказал о планах на будущее
Фигурное катание 0

Семилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, рассказал, как он планирует распоряжаться средствами, которые зарабатывает с самого юного возраста.

«Где храню заработанные деньги? У меня есть шкафчик, есть свой кошелёк. Я сам туда складываю деньги, конечно. Ещё есть счёт за границей. Во Франции. Что потом сделаю с деньгами, которые сейчас заработал? Куплю себе много оружия, машины, дом. Зачем оружие? Я же спецназёр, пойду в спецназ. Отлынивать от армии не буду, пойду служить, конечно», — сказал Плющенко-младший в передаче «Алёна, блин!» на канале Super в YouTube.

Ранее Александр Плющенко обратился к президенту России Владимиру Путину, попросив его принять закон, который запрещает средствам массовой информации публиковать материалы о детях без согласия родителей.

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