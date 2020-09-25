«Куплю себе много оружия, машины и дом». Сын Плющенко рассказал о планах на будущее

Семилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, рассказал, как он планирует распоряжаться средствами, которые зарабатывает с самого юного возраста.



«Где храню заработанные деньги? У меня есть шкафчик, есть свой кошелёк. Я сам туда складываю деньги, конечно. Ещё есть счёт за границей. Во Франции. Что потом сделаю с деньгами, которые сейчас заработал? Куплю себе много оружия, машины, дом. Зачем оружие? Я же спецназёр, пойду в спецназ. Отлынивать от армии не буду, пойду служить, конечно», — сказал Плющенко-младший в передаче «Алёна, блин!» на канале Super в YouTube.



Ранее Александр Плющенко обратился к президенту России Владимиру Путину, попросив его принять закон, который запрещает средствам массовой информации публиковать материалы о детях без согласия родителей.