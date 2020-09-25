«Алина до 12 ночи учила тексты». Авербух — о Загитовой в «Ледниковом периоде»

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал работу чемпионки ОИ-2018 Алины Загитовой в качестве ведущей телешоу «Ледниковый период». Напомним, Загитова ведёт проект вместе с чемпионом ОИ-2002 Алексеем Ягудиным.

«Я уверен, что с каждой передачей, с каждым новым этапом Алина будет расти. Знаете, она тут вчера до двенадцати ночи сидела и учила тексты. Это та самая закалка, которая была дана Загитовой ещё на катке. Это Этери Тутберидзе, тот самый перфекционизм, который у них обеих есть, он и здесь прослеживается.

Это только со стороны кажется, что труд ведущего достаточно прост: взял микрофон, вошёл в кадр и сказал какой-то заученный текст. На самом деле ведущий — это тот, кто ведёт за собой. Это большая профессия, и быть ведущим — значит идти большой дорогой, такой же, как в спорте», — цитирует Авербуха ФАН.