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Волосожар показала, как тренируется с Прониным перед «Ледниковым периодом»

Волосожар показала, как тренируется с Прониным перед «Ледниковым периодом»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, ставшая олимпийской чемпионкой в парном катании в 2014 году на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео с тренировки с актёром Евгением Прониным для шоу «Ледниковый период».

«Наблюдая за прогрессом Жени во время наших тренировок для «Ледникового», многие меня стали спрашивать: а что, правда можно вот так научиться кататься уже во взрослом возрасте? Всё возможно, друзья, было бы желание.

Как минимум человек уже чётко знает, где право, а где лево (хотя всякое случается). Чувствует баланс, лучше управляет телом, инстинктивно группируется перед падением и так далее», — написала Волосожар.

Посмотреть видео можно на странице Татьяны Волосожар в "Инстаграме".

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