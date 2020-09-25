Анна Щербакова объяснила, почему не считает себя звездой

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, почему не считает себя звездой.
«Потому что очень много мы соревнуемся среди девочек, которые в этом виде спорта дольше и достигли большего, выступали на крупных турнирах. Среди них я чувствую себя в своей тарелке. В Сызрани было безумно приятно, как зрители приветствуют меня, плакаты. Это придаёт стимула выступать на максимуме.
Я стараюсь как можно быстрее вернуть всё, что было в прошлом сезоне в плане прыжков. Работать над скольжением, хореографией. Это не последний мой сезон. Есть стимул работать к новому сезону», — рассказала спортсменка в интервью YouTube-каналу Первого канала.
Напомним, Щербакова одержала победу в соревнованиях одиночниц на первом этапе Кубка России в Сызрани.
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