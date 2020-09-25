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Анна Щербакова объяснила, почему не считает себя звездой

Анна Щербакова объяснила, почему не считает себя звездой
Фигурное катание / Кубок России 0

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, почему не считает себя звездой.

«Потому что очень много мы соревнуемся среди девочек, которые в этом виде спорта дольше и достигли большего, выступали на крупных турнирах. Среди них я чувствую себя в своей тарелке. В Сызрани было безумно приятно, как зрители приветствуют меня, плакаты. Это придаёт стимула выступать на максимуме.

Я стараюсь как можно быстрее вернуть всё, что было в прошлом сезоне в плане прыжков. Работать над скольжением, хореографией. Это не последний мой сезон. Есть стимул работать к новому сезону», — рассказала спортсменка в интервью YouTube-каналу Первого канала.

Напомним, Щербакова одержала победу в соревнованиях одиночниц на первом этапе Кубка России в Сызрани.

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