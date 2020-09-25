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Авербух и Загитова представили «Ледниковый период» на презентации Первого канала

Авербух и Загитова представили «Ледниковый период» на презентации Первого канала
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Продюсер и хореограф «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал об участии во внеэфирной презентации нового телевизионного сезона на Первом канале.

«Давно не были в студии вечернего Урганта. На этот раз отличный повод: внеэфирная презентация нового телевизионного сезона на Первом канале для рекламодателей и партнёров.

Вместе с Александром Файфманом и Алиной Загитовой представляем новый «Ледниковый период», который с 3 октября будет в эфире. Константин Эрнст, как истинный руководитель и человек, подаривший нам возможность вновь выйти на лёд и в эфир, скромно наблюдает со стороны», — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ильи Авербуха в «Инстаграме».

Несколько дней назад Авербух вместе со своей девушкой, актрисой Елизаветой Арзамасовой, был гостем «Вечернего Урганта».

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