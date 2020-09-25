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Фигуристка Худайбердиева попросила девушек не слушать Сотникову, призвавшую к голоданию

Фигуристка Худайбердиева попросила девушек не слушать Сотникову, призвавшую к голоданию
Фигурное катание / Кубок России 0

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, с сезона-2020/2021 выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, попросила молодых девушек не прислушиваться к советам олимпийской чемпионки Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделины Сотниковой, которая призвала отказаться от еды ради похудения.

«Не слушайте её, пожалуйста, девочки, ваше тело — ваш дом. Главное, это здоровые отношения с собой. Не лезьте в наше болото, не повторяйте наши ошибки. Это очень большая проблема и молчать уже просто нельзя. Клянусь, я соберусь, наберусь храбрости рассказать свою историю и напишу твиты в поддержку того, что ты не один, если у тебя проблемы с питанием», — написала Худайбердиева на своей странице в «Твиттере».

Танцевальный дуэт Худайбердиева/Базин выиграл первый этап Кубка России в Сызрани.

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