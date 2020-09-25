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Латвийский фигурист Денис Васильев выиграл Nebelhorn Trophy

Латвийский фигурист Денис Васильев выиграл Nebelhorn Trophy
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Латвийский фигурист Денис Васильев стал победителем турнира серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия). После короткой программы Васильев был только пятым, но в произвольной Денис исполнил четверной сальхов и вышел в лидеры, опередив итальянца Габриэле Франгипани и выступающего за Швецию Николая Майорова.

Лидировавший после короткой программы немец Поль Фентц из-за неудачного выступления в произвольной программе оказался на шестом месте в итоговом протоколе. Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2019 итальянец Маттео Риццо стал лишь седьмым в произвольном прокате и пятым в итоге.

Фигурное катание. Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия
Мужчины.

1. Денис Васильев (Латвия) — 233,08
2. Габриэле Франгипани (Италия) — 231,65
3. Николай Майоров (Швеция) — 218,07
4. Маурицио Цандрон (Австрия) — 217,65
5. Маттео Риццо (Италия) — 214,14
6. Поль Фентц (Германия) – 212,25

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