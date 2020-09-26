Адвокат оценил вероятность заведения дела на команду Тутберидзе за публикацию переписки

Адвокат Андрей Князев прокомментировал возможное судебное разбирательство, которое может грозить команде Тутберидзе за распространение личной переписки Алины Загитовой и жены Евгения Плющенко Яны Рудковской.



«Почему не могу опубликовать свою переписку? Это же мне пишут. В чём здесь тайна письма? Если Загитова сама дала эту переписку. Кроме слов Рудковской там есть ответ Загитовой.

Конечно, если бы в начале было написано: «Не разглашай, никому не говори, я запрещаю». Тогда, наверное, можно было бы о чём-то говорить. А так, если мне Рудковская написала бы, я бы тоже кому-то похвастался. А уж подвести под статью… Эта статья вообще мёртвая, по ней и так дела не возбуждаются", — сообщил Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Накануне в «сториз» страницы команды Тутберидзе в «Инстаграме» появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Плющенко, с Алиной Загитовой. «Сториз» была опубликована в ответ на слова Плющенко, что он никого не переманивает. Напомним, в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Загитова в обнародованной переписке ответила отказом.