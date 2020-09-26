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Константинова: работы много, но рада, что смогла успешно стартануть в непростой сезон

Константинова: работы много, но рада, что смогла успешно стартануть в непростой сезон
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, как сумела подготовиться к новому сезону.

«Шаг за шагом — мой девиз с начала лета. Восстановиться после травмы, карантина, возвращать старые кондиции, постепенно улучшать то, что умела.

Прошёл первый старт сезона. В закрытом режиме, без трансляций и огласки, с награждением в масках. Очень важный шаг. Я была без выступлений с декабря прошлого года, завершив самый тяжелый сезон в карьере.

Очень важно было на этой неделе откататься без ошибок, почувствовать соревновательный дух, собрать воедино на соревнованиях техническую и эмоциональную части меня.

Успешно справилась с этой задачей. Проведён анализ мелких технических недочётов, работаем дальше. Работы очень много, но рада, что смогла успешно стартануть в этот непростой сезон. Это очень важно, хочу этим поделиться.

Спасибо за отличную, интересную работу тренерам Александру Волкову, Мартин Дажене, Светлане Биян и болельщикам за поддержку», – написала Константинова на своей странице в «Инстаграме».

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