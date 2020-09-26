Матыцин: ко мне обращались с просьбой урегулировать конфликт Плющенко и Тутберидзе

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение по поводу множества скандалов в отечественном фигурном катании.



«Меня абсолютно не захватывают скандалы в фигурном катании. У страны и спорта есть гораздо более серьёзные проблемы. Не люблю комментировать какие-то истории, даже если они связаны с жизнью великих людей. Считаю, это вопрос культуры взаимоотношений. Обращался в адрес федераций и в адрес спортсменов, что надо максимально уважительно относиться друг к другу. Нужно минимально затрагивать личную жизнь, поэтому она так и называется.



Ко мне обращались с вопросом урегулирования конфликта между школами Тутберидзе и Плющенко, но я уже говорил и сейчас повторю — это не компетенция Министерства спорта. Наша задача — обеспечить условия для подготовки и проведения соревнований. В соответствии с законодательством, вся власть лежит на федерациях, ответственных за развитие определенного вида спорта. В том числе за формирование культуры. Мы говорим о воспитании спортсменов, об уважении к тренеру и к себе.



У переходов в фигурном катании есть определённые юридические основания. Наверное, есть смысл подумать о каких-то контрактах. Решать вопросы с помощью привлечения специалистов, в том числе и международных. Без каких-то рецептов, но надо вести себя максимально достойно. Все вопросы, связанные с профессиональной деятельностью, решать с помощью юридических аспектов, но не переходя на личности", — цитирует Матыцина «Матч ТВ».



Накануне в «сториз» страницы команды Тутберидзе в «Инстаграме» появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Плющенко, с Алиной Загитовой. «Сториз» была опубликована в ответ на слова Плющенко, что он никого не переманивает. Напомним, в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Загитова в обнародованной переписке ответила отказом.

Глава ФФККР прокомментировал скандал с публикацией переписки Загитовой и Рудковской